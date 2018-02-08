Губернатор защищает северян и объявляет дату запуска программы «Арктический доктор»

Марина Ковтун, глава Мурманской области, выступила в защиту северян. Дискуссия разгорелась во время телеконференции, организованной информационным агентством ТАСС. Тему встречи с ректорами медицинских вузов, профессорами и академиками предложила Марина Васильевна, она касается вопросов привлечения врачей в регионы Крайнего Севера.

Программа «Арктический доктор» в Мурманской области заработает уже с 1 июля. Об этом Марина Ковтун заявила на телеконференции в ИА ТАСС. В этом году в регион планируется привлечь 15 врачей. Но, проблема дефицита медицинских кадров в Заполярье масштабней - не хватает более 600 врачей.

- Мы полагаем и у нас есть информация, что и другие регионы Арктики с такими же проблемами сталкивались, поэтому мы вышли с инициативой решения её для всех субъектов Арктической зоны РФ, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Предполагается, что приезжие специалисты в возрасте до 50 лет и, как минимум, с 10-летним стажем работы сразу получат выплату 500 тысяч рублей, ещё столько же после года работы. А после пяти лет службы докторам выплатят ещё миллион подъёмных. Власти подсчитали, что для реализации проекта «Арктический доктор» потребуется более миллиарда рублей. В регионе рассчитывают на помощь из федерального центра.

Не обошлось во время телемоста без жарких дискуссий. Академик, ректор одного из петербургских медицинских вузов Сергей Багненко выразил сомнение, что молодых врачей удастся привлечь на Крайний Север только деньгами, когда на кону перспективная карьера, уже появилась семья. По его мнению, наивно считать, что люди захотят остаться жить в Заполярье даже за преференции.

- Если мы собираемся дать им ипотеку, то её надо предоставлять там, куда они хотят вернутся, чтобы продолжать профкарьеру, чтобы их дети смогли пойти учиться в школу в городе, - отметил Сергей Багненко, ректор Государственного медицинского университета им. Павлова (г. Санкт-Петербург).

Ответ главы региона не заставил себя ждать: «Все жители области, когда-то приехали сюда. Я, коренная мурманчанка, не представляю жизни в другом регионе. Меня не пугают ни полярная ночь, ни полярный день, ни другие катаклизмы», - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Предполагается, что программа «Арктический доктор» будет рассчитана на 10 лет. Скорее всего, она будет расширена. Сейчас рассматривается возможность льготной ипотеки для приезжих медиков.