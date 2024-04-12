День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.24 19:30
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выписали из больницы
Но сделали это под строжайшее его обещание выполнять все рекомендации врачей и в режиме дневного стационара проходить процедуры. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
Также Андрей Владимирович поблагодарил медиков, которые спасли его и продолжают лечить.
Напомним, в конце прошлой недели на главу региона было совершено покушение. После встречи с жителями в Апатитах на него напали и ударили ножом в живот.
Подозреваемого задержала Росгвардия, при этом сотруднику пришлось применить табельное оружие.
Нарушитель жив, находится в Кировской больнице. По одной из версий, на губернатора он напал из-за личной неприязни.
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