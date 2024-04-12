Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выписали из больницы

Но сделали это под строжайшее его обещание выполнять все рекомендации врачей и в режиме дневного стационара проходить процедуры. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Также Андрей Владимирович поблагодарил медиков, которые спасли его и продолжают лечить.

Напомним, в конце прошлой недели на главу региона было совершено покушение. После встречи с жителями в Апатитах на него напали и ударили ножом в живот.

Подозреваемого задержала Росгвардия, при этом сотруднику пришлось применить табельное оружие.

Нарушитель жив, находится в Кировской больнице. По одной из версий, на губернатора он напал из-за личной неприязни.