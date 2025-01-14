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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.25 19:30

Губернатором региона Андрей Чибис осмотрел будущие воздушные ворота в Арктику

При строительстве нового терминала подрядчики столкнулись с проблемами, которые сместили сроки сдачи объекта на конец года.

С каждым годом туристический поток в Мурманской области увеличивается. Если в 2023 году регион посетили более 670 тысяч туристов, то за прошлый год их стало более 700 тысяч.

Чтобы сделать приезд гостей и жителей региона комфортным, было принято решение построить новый терминал в мурманском аэропорту.

Новый терминал в аэропорту Мурманска не только увеличит пассажиропоток, но и заменит основной, от которого сейчас вылетают самолёты.

Старое здание ещё советской постройки станет запасным и сможет разгрузить работу комплекса во время пиковых нагрузок. Также при открытии нового терминала воздушная гавань Мурманска сможет принимать самолёты в качестве запасного аэродрома.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Старый терминал планируется также отремонтировать и сохранить. Во-первых, оставить его для международных рейсов, а во-вторых, коллеги планируют использовать его в случае пиковых нагрузок. Возникают ситуации, когда из-за погодных условий кто-то не принимает, или взлететь невозможно. В этой ситуации можно использовать старый терминал вместе с зоной вылета за пределы нашей страны. Я имею в виду, что там есть пункт пропуска соответствующий - через границу».

К строительству главного авиаузла Мурманской области подошли основательно. В настоящее время продолжается организация рулежной дорожки, перрона и взлётно-посадочной полосы. Уже построены широкая освещённая парковка и новое здание терминала, где ещё предстоят отделочные работы и установка оборудования, соответствующего всем требованиям.

Евгений Янкилевич, генеральный директор «Новапорт холдинг»: «Требования касаются транспортной безопасности пассажиров, системы досмотра пассажиров, требования касаются пожарной безопасности. Эти все требования, которые обеспечивают комплексный подход к безопасности такого сложного, ответственного здания, которым является терминал, где единовременно может находиться достаточно большое количество пассажиров. Безусловно, эти требования связаны с безопасностью, но очень много требований, связанных и с комфортом».

При строительстве нового терминала подрядчики столкнулись с проблемами, которые сместили сроки сдачи объекта на конец года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «К сожалению, это бывает. В ходе работ нарвались на скалу там, где её не было в проектной документации. Сейчас эта проектная документация находится на доработке. Мы планируем, что после доработки этой проектной документации, после прохождения Главгосэкспертизы коллеги продолжат свою работу, но с учётом тех корректировок, которые будут сделаны».

Новый терминал будет оснащён телескопическими трапами - подняться на борт самолёта или выйти из него можно будет, не выходя на улицу. Правда, таких конструкций здесь две. Если воздушных судов будет прибывать больше, пассажиров, как и раньше, подвезут на автобусе.

Напомним, Международный аэропорт «Мурманск» имени Николая II – самый крупный за Полярным кругом. В настоящее время маршрутная сеть главной воздушной гавани Кольского Заполярья насчитывает девять внутренних направлений и одно международное. Круглогодично выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Череповец, Архангельск, Сочи, Казань, и Калининград. В весенне-летний период доступны Калуга, Пермь и Минск.

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