Губернаторские ёлки прошли в Алакуртти

Маленьким гостям вручали подарки, а развлекали их артисты Мурманского областного театра кукол, прибывшие для проведения представления. Была и уличная программа: кормили солдатской кашей и катали на собачьих упряжках.

Второй год по инициативе главы региона в Кандалакшском районе организуют выездные губернаторские ёлки. Состоялось яркое и значимое торжество и в небольшом военном гарнизоне Алакуртти.

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального района: «Долгожданное событие! По прошлому году помню, сам присутствовал: детишки были просто счастливы, очень рады и очень ждут этого события. Только все эти мероприятия закончились, уже обратная связь пошла со словами благодарности в адрес губернатора за то, что такое замечательное мероприятие прошло. Там же ещё подарки предусмотрены».

Гостей праздника ждала обширная программа. Это и представление от артистов из столицы Заполярья, и игры на улице, и горячая еда, чтобы не замёрзнуть. Веселье на целый день.

Елена Кузьмина, директор Дома культуры, н.п. Алакуртти: «Сегодня пройдёт три представления театра кукол города Мурманска. В программе ещё, кроме выступления, выставка техники, выставка оружия, спортивные состязания для детей и горячий чай, и каша солдатская. Всё это на улице, в платке. Там тепло и очень вкусно».

Маленьких и взрослых на губернаторской ёлке встретил оркестр, играющий праздничные детские композиции из знаменитых сказок.

Главными гостями и участниками праздника были артисты Мурманского областного театра кукол, для которых, по словам директора учреждения, большая ответственность и радость выступать для детишек в военных гарнизонах. Едут к ним всегда с удовольствием.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Сегодня мы привезли постановку «Саамская сказка» - один из наших лучших спектаклей. Это музыкальный и весёлый праздничный спектакль. Зимний. Конечно же Дед Мороз, Снегурочка. Всё самое лучшее, что нужно показать детишкам, мы это всё привезли. Я думаю, они получат большое удовольствие».

Песни, танцы, яркие герои и их нарядные костюмы – всё на празднике притягивало взгляд.

После представления у ребят была возможность сфотографироваться в фотозоне с участниками спектакля, а потом наступила самая долгожданная часть – вручение подарков.

Елена Кузьмина, директор Дома культуры, н.п. Алакуртти: «Так как у нас нету Дома культуры, он ещё строится, то для детей это огромное событие, потому что такого уровня мероприятия у нас бывают очень мало. Поэтому дети всегда ждут представления интересного, подарки. Сегодня за полчаса до начала спектакля они уже пришли, потому что всем интересно, хочется посмотреть на это классное представление».

После официальной части в актовом зале и на улице все желающие могли принять участие в продолжении программы. Из вариантов, например, можно было покататься на собачьей упряжке, посмотреть выставку военной техники и поиграть в хоккей. А также покушать горячей солдатской гречневой каши с тушенкой, запивая её сладким горячим чаем.

В 2023 году в Алакуртти началось строительство нового Дома культуры. По словам главы, после его открытия у семей военнослужащих будет ещё больше возможностей провести время увлекательным образом.

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального района: «Как только откроется новый Дом культуры, то это будет другой масштаб, это будет совсем другой подход. И мероприятий сможем больше проводить, и коллективы приглашать, и какие-то мастер-классы дополнительные проводить».