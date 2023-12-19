Больше всех Новый год любят дизайнеры, учителя и логисты«А+»: Мурманская область в числе лидеров федерального рейтинга энергоэффективности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.23 19:30

Губернаторские ёлки прошли в Алакуртти

Маленьким гостям вручали подарки, а развлекали их артисты Мурманского областного театра кукол, прибывшие для проведения представления. Была и уличная программа: кормили солдатской кашей и катали на собачьих упряжках.

Второй год по инициативе главы региона в Кандалакшском районе организуют выездные губернаторские ёлки. Состоялось яркое и значимое торжество и в небольшом военном гарнизоне Алакуртти.  

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального района: «Долгожданное событие! По прошлому году помню, сам присутствовал: детишки были просто счастливы, очень рады и очень ждут этого события. Только все эти мероприятия закончились, уже обратная связь пошла со словами благодарности в адрес губернатора за то, что такое замечательное мероприятие прошло. Там же ещё подарки предусмотрены».

Гостей праздника ждала обширная программа. Это и представление от артистов из столицы Заполярья, и игры на улице, и горячая еда, чтобы не замёрзнуть. Веселье на целый день.

Елена Кузьмина, директор Дома культуры, н.п. Алакуртти: «Сегодня пройдёт три представления театра кукол города Мурманска. В программе ещё, кроме выступления, выставка техники, выставка оружия, спортивные состязания для детей и горячий чай, и каша солдатская. Всё это на улице, в платке. Там тепло и очень вкусно».

Маленьких и взрослых на губернаторской ёлке встретил оркестр, играющий праздничные детские композиции из знаменитых сказок.

Главными гостями и участниками праздника были артисты Мурманского областного театра кукол, для которых, по словам директора учреждения, большая ответственность и радость выступать для детишек в военных гарнизонах. Едут к ним всегда с удовольствием.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Сегодня мы привезли постановку «Саамская сказка» - один из наших лучших спектаклей. Это музыкальный и весёлый праздничный спектакль. Зимний. Конечно же Дед Мороз, Снегурочка. Всё самое лучшее, что нужно показать детишкам, мы это всё привезли. Я думаю, они получат большое удовольствие».

Песни, танцы, яркие герои и их нарядные костюмы – всё на празднике притягивало взгляд.

После представления у ребят была возможность сфотографироваться в фотозоне с участниками спектакля, а потом наступила самая долгожданная часть – вручение подарков.

Елена Кузьмина, директор Дома культуры, н.п. Алакуртти: «Так как у нас нету Дома культуры, он ещё строится, то для детей это огромное событие, потому что такого уровня мероприятия у нас бывают очень мало. Поэтому дети всегда ждут представления интересного, подарки. Сегодня за полчаса до начала спектакля они уже пришли, потому что всем интересно, хочется посмотреть на это классное представление».

После официальной части в актовом зале и на улице все желающие могли принять участие в продолжении программы. Из вариантов, например, можно было покататься на собачьей упряжке, посмотреть выставку военной техники и поиграть в хоккей. А также покушать горячей солдатской гречневой каши с тушенкой, запивая её сладким горячим чаем.

В 2023 году в Алакуртти началось строительство нового Дома культуры. По словам главы, после его открытия у семей военнослужащих будет ещё больше возможностей провести время увлекательным образом.

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального района: «Как только откроется новый Дом культуры, то это будет другой масштаб, это будет совсем другой подход. И мероприятий сможем больше проводить, и коллективы приглашать, и какие-то мастер-классы дополнительные проводить».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО за три года выросло число работников, которые получают годовую премию-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 33 копейки, евро - на 18 копеек-PRO Энергетику (18+)«А+»: Мурманская область в числе лидеров федерального рейтинга энергоэффективности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Платить пособие по безработице будут по-новому, но отказ от подходящей работы предусматривает санкции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика