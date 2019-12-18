Губернаторские ёлки уносят маленьких мурманчан в космос

В областном центре открыт сезон губернаторских ёлок. Приглашения на новогодние представления получили более трёх тысяч маленьких северян.

Предновогодняя атмосфера праздника, тысячи разноцветных огней, весёлая музыка и любимые герои на сцене - в столице Заполярья состоялись первые губернаторские ёлки. Всего их запланировано шесть. На праздник приглашают ребят со всей области.

Анастасия Дунаева, ученица школы № 6 (г.Апатиты): «Сначала было страшно, если честно. Я волновалась. Но одновременно было радостно, потому что я впервые чувствовала себя взрослой, было интересно».

В этом году для ребят подготовили увлекательный спектакль «Новогодний КосмоТур «2020» – сказочное путешествие по разным планетам Вселенной. Вместе с Алисой и Громозекой школьники познакомятся с удивительными существами и научатся верить в себя и достигать желаемого.

Всего на новогодние губернаторские ёлки в этом году приглашены 3000 северян. Это дети-сироты, малыши с ограниченными возможностями здоровья, школьники, отличившиеся в учебе, спорте, науке и искусстве.

Вера Ананьева, ученица школы № 3 (г.Ковдор): «Я участвовала в олимпиадах по русскому языку, по математике, по английскому. По русскому - я призёр».

В спектакле приняли участие артисты драматического театра «Комедиограф», ансамбль танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и цирк «Комплимент».