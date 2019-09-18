Губернаторские стипендии увеличатся в два раза

Глава региона Андрей Чибис принял решение увеличить губернаторские стипендии талантливой молодежи Мурманской области в два раза.

Для этого дополнительно из бюджета региона будет выделено более 2,0 млн. рублей. Теперь сто представителей одарённой молодежи, имеющие выдающиеся достижения ежегодно могут претендовать на стипендию в 37 тысяч рублей, а вот пятеро счастливчиков получат поддержку в 100 тысяч рублей. Источником финансирования выплат определена программа Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество».