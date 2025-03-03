Губернаторский центр грантов и «На Севере – малыш»: новую неделю начинаем с новых инициатив

На еженедельном оперативном совещании с губернатором Мурманской области проанонсировали подготовку к Международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога», старт губернаторского центра грантов и запуск нового комплексного социального проекта «На Севере – малыш».

На еженедельном оперативном совещании губернатор анонсировал программу Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоится 26–27 марта в Мурманске. Главными его темами станут развитие Северного морского пути, опорных населённых пунктов, привлечений инвестиций и экология.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В рамках форума запланировано совместное заседание комиссии Госсовета, где мы ещё раз подробно обсудим соответствующие инициативы, которые будут выноситься на доклад главе государства – Президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину».

На форуме также представят итоги работы Международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике», которая состоится накануне.

Также в областном центре состоятся гастрофестиваль, показательные учения МЧС и откроют гостиную «Жёны героев».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Коллеги, готовимся активно».

Как прозвучало во время совещания, в нашем регионе запустили губернаторский центр грантов. Организация будет собирать все грантовые конкурсы, которые ежегодно проводят в регионе для поддержки социально значимых проектов и программ, а также предпринимательских инициатив. Оператором центра выступило Агентство территориального развития Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Активные и инициативные жители Мурманской области могут обратиться с инициативой, с проектом. И даже, если в правилах предоставления поддержки или такого подхода нет на основании тех инициатив, заявок после анализа коллегами будут предлагаться решения, в том числе по запуску тех или иных новых видов поддержки».

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «На платформе будут публиковаться обучающие материалы».

На оперативном совещании также рассказали о запуске нового комплексного социального проекта «На Севере – малыш», который направлен на укрепление традиционных семейных ценностей, поддержку репродуктивного здоровья и создание комфортных условий для планирования и сопровождения семьи.

Ирина Харлан, специалист Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Быть семьей – круто, а здоровой – вдвойне! Для формирования установок на бережное отношение к здоровью, особенно, репродуктивному и контролю его состояния, с подростками уже проводятся информационно-просветительские мероприятия и профилактические осмотры. Но с апреля этого года цикл таких мероприятий будет расширен. Укрепление здоровья сотрудников предприятий уделяется отдельное внимание центром общественного здоровья».

Также на оперативном совещании глава Мурманска Юрий Сердечкин объявил о старте голосования за инициативы, представленные от города на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска, напомнил, что с 2019 года в Мурманске было реализовано 16 проектов по благоустройству общественных территорий. Это такие объекты как зона отдыха возле ручья Чистого, парк «Кольский», экотропа «Беличий хвост», набережная озера Среднего и многие другие.