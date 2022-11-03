Губернаторский грант помог ТСЖ «На Крупской» вовремя начать работы по замене лифта

Товарищество содружества жильцов «На Крупской» выиграли конкурс на предоставление субсидии поддержки ТСЖ. Теперь северяне в ожидании самого полезного подарка к Новому году – обновлённый лифт в их доме.

Заменить лифт в жилом доме стоит дорого, боле 3-х миллионов рублей. Поэтому не все управляющие компании и тем более ТСЖ имеют возможность собрать необходимую сумму. Но товарищества собственников жилья с недавнего времени могут получить губернаторскую субсидию на ремонт. Кто-то на эти средства обновляет кролю, а в доме на улице Крупской, 48 жители решили, что им стоит обновить подъёмный механизм.

Ирина Медведева, председатель ТСЖ «На Крупской»: «Сейчас эта поддержка была для нас как манна небесная. Честно говорю, я даже не ожидала, что мы выиграем, что получим такой грант. Работы начались с октября месяца и демонтаж практически уже на сто процентов проведён. Осталось только демонтировать электрооборудование двери, которое на двух-трёх этажах ещё есть. Остальное ребята делают очень быстро. Молодцы».

За тем, как работают специалисты, следят сотрудники Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. Ведь установка лифта - процесс сложный, требующий подгонки и наладки.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Бывает иногда несовпадение монтажных размеров самого лифта и шахт».

В панельной типовой 9-этажке на Крупской жители рады любому новому лифту, ведь старый подъёмный механизм мог в любую минуту выйти из строя.

Ирина Медведева, председатель ТСЖ «На Крупской»: «У нас был дефект лебёдки. Как могли специалисты поддерживали его в надлежащем техническом состоянии, но каждый год увеличивал риск того, что лифт остановится, людям пришлось бы ходить пешком».

На счету у подрядной организации уже 20 установленных лифтов, поэтому мастера обещают, что работы завершат в срок.

По их заверениям, уже к декабрю северяне из 27-ми квартир без труда и хлопот смогут подниматься на нужный этаж на новеньком подъёмнике.