Губернаторский лицей посетила сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева

Вместе с министром образования и науки региона Дианой Кузнецовой они осмотрели учебные помещения учреждения и посетили выставку детских работ победителей Всероссийского конкурса «Жизнь, делённая на граммы».

Визит завершился диалогом с учениками лицея.

Губернаторский лицей – передовая школа Арктики, первая ступень подготовки востребованных специалистов для экономики региона. Учебное заведение объединяет образование, научные исследования и технологические компании. Это позволяет молодому поколению получать общее развитие на высоком уровне и открывает будущие перспективы.

Елена Дягилева, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Губернаторский лицей, в котором мы сегодня находимся, это яркий пример профориентации. Здесь современное пространство, прекрасное оборудование для получения образования нашими детьми. Ну, и главная задача, – подготовка кадров с учётом задач, которые стоят перед Мурманской областью и направлены на развитие Арктики и нашей страны».

Гостям провели экскурсию по учебным пространствам разных направлений. В Губернаторском лицее предусмотрено всё для результативного и комфортного обучения. Это школа полного дня, в основу которой входят общеобразовательные дисциплины, мотивационные занятия, проектная деятельность, дополнительное образование и разного рода вне академические активности, среди которых в свободное время ученики могут найти увлечение по душе.

Кира Минкина, ученица Губернаторского лицея: «Мне очень нравится здесь учиться, здесь очень хорошее оборудование, здесь я могу получать новые знания. Очень красивое здание, хорошо всё сделано, всегда чисто, уютно, как второй дом».

Лицей не оставил без внимания тему памяти о трагических событиях Великой Отечественной войны. Во внеурочное время школьники могут посетить выставку детских работ победителей Всероссийского конкурса «Жизнь, делённая на граммы».

Екатерина Гайдук, ученица Губернаторского лицея: «Мне кажется, что важно помнить историю, иначе мы не будем свою историю строить дальше, потому что все забывают сейчас. А это важно, что войны надо избегать, надо жить в мире, согласии и гармонии».

Каждое произведение отражает в себе глубину страшных эпизодов военного времени и тернистый путь тех, чьи жизни разделились на «до» и «после».

Елена Дягилева, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «У меня мурашки».

После знакомства с Губернаторским лицеем сенатор Елена Дягилева встретилась с учащимися. В рамках «Открытого диалога» ребята смогли узнать её биографию и задать волнующие вопросы.