Губернаторский лицей стал площадкой открытого диалога школьников с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко

Они имели возможность немного узнать о её биографии и задать волнующие вопросы.

Участниками встречи стали ученики 8-х и 10-х классов, которые уже думают о выборе будущей профессии. Открытые диалоги позволяют ребятам перенять полезный опыт мудрых наставников, вдохновиться и определиться с направлением, по которому они хотели бы двигаться после окончания школы.

Лариса Михайлова, директор Губернаторского лицея: «Татьяна Алексеевна приглашена сегодня для того, чтобы детям помочь ещё раз разобраться в сложных вопросах, может, в каких-то политических, рассказать о себе, о том, как она любит Мурманскую область, потому что наш лицей – это ранняя профориентация юных северян на то, чтобы остаться здесь в Мурманской области и развивать нашу любимую Арктику».

Татьяна Кусайко по профессии врач. Для участников встречи это была уникальная возможность узнать, почему гостья выбрала именно такой путь. Какие критерии определили её будущее, почему в последующем Татьяна Алексеевна связала свою карьеру с политикой.

В настоящее время образование в Заполярье открывает большое количество дверей, за каждой из которых перспективы развития для учащихся.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Наша программа «На Севере – Жить!» и заключается в том, что она имеет несколько разделов, каждый из которых посвящён той или иной отрасли. Это и образование, и здравоохранение, и промышленные направления, учитывающие особенности нашего региона, и развитие Северного морского пути. Поэтому, я думаю, все те направления, которые есть здесь, имеют стойкую почву для того, чтобы молодёжь осталась здесь, чтобы ей было интересно осваивать Арктику».

Встречи в формате открытого диалога очень важны и значимы для подрастающего поколения, они ободряют их и мотивируют на будущие свершения.