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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.22 19:30

«Губернаторский стартап» помог организовать занятия по грудничковому плаванию для маленьких северян

Заниматься любимым делом и помогать малышам становиться крепче и здоровее помогают в небольшом бассейне, расположенном в центре города. Конкурс «Губернаторский стартап» помогла предпринимателям организовать грудничковое плавание для маленьких северян.

Оазис - тёплый и светлый расположился в центре заполярной столицы. Именно здесь тренер Абду Шабан, кандидат в мастера спорта по плаванию, регулярно проводит занятия для детей возрастом до 7 лет. Спортсмен переехал из Египта в 2018 году. К открытию собственного бассейна он шёл последовательно и целенаправленно.  О трудностях, которые встречались на пути, Абду говорить не привык, он подчеркивает, что на севере он себя чувствует буквально как рыба в воде.

Абду Шабан, предприниматель: «Это было давней мечтой, я раньше работал в Мурмашах и у меня клиентская сесть в Североморске, ко мне едут с области. Все этого очень долго ждали. И я рад что это получилось».

Не стоит говорить о том, как полезно плавание, особенно для детей, которые живут на севере. Это понимает и супруга Абду, Елизавета. Говорит, что их семейный бизнес точно не про деньги, а про любовь к своему делу. Создать бассейн помогла победа в региональном конкурсе «Губернаторский стартап» и получение долгожданного гранта в размере 1 миллиона рублей.

Елизавета Езапенко, помощник руководителя: «Наш проект оценили, это было очень приятно. Это действительно было стартапом для того, чтобы мы стали что-то делать, потому что без него это бы затянулось на долгие годы».

В скором времени будет анонсирован новый приём заявок для получения гранта. Заявляться могут начинающие, действующие предприниматели, а также физические лица и самозанятые граждане.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Главное, это возможность быстро реализоваться жителям Мурманской области, не только тех, кто раньше проживает, но в том числе тех, кто сюда приезжает. Они могут подавать на участие в конкурсе, у нас уже такие случаи есть. За два года у нас результат - создание 134 рабочих мест, они сами трудоустраиваются и принимают на работу других».

По словам предпринимателей, которые уже получили грант в рамках проекта «Губернаторский стартап», главное на этапе участия в конкурсе правильно составить бизнес- план и чётко указать, на что будут потрачены средства.    Деньги можно использовать для аренды помещений, на приобретение оргтехники, необходимого оборудования или ремонтные работы.

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