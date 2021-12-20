Губернаторскую стипендию получат 278 молодых северян

Самые одаренные, талантливые и активные представители молодёжи Заполярья стали стипендиатами губернаторской премии.

Яркие, активные и целеустремленные - такие прилагательные приходят в голову, когда видишь представителей молодёжи, собравшихся в Ледовом дворце. Их талант и упорство уже заметили. Около 300 ребят со всего региона стали стипендиатами губернаторской премии. За успехи в области искусства, достижения в науке и спорте.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы показываете пример сверстниками, вами гордятся родители. Мы и я желаю вам оставаться лидерами. Преумножать силу, дух, которым славятся жители севера».

Никита Поплевин из Североморска стал обладателем премии «Олимп» в номинации «За успехи в учебной и научной деятельности». Лицеист тяготеет к точным наукам. Исследовательской работой серьёзно занимается вот уже 4 года. Его вдохновляет пример Михаила Ломоносова, фундаментальные открытия учёного и вклад в развитие науки России. Своё будущее он также связывает с нашей страной.

Никита Поплевин, стипендиат губернаторской премии: «Я хочу развивать науку не только в таких городах как Москва и Санкт-Петербург, также принести и в область, в том числе и в Мурманскую, так как я родился здесь и мне хочется, чтобы она процветала».

Для всех ребят и их наставников, которые приехали из разных городов региона, организаторы подготовили праздничный концерт с участием популярного певца Нилетто.