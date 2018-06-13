Губерния Финнмарк мечтает о безвизовом Баренц-регионе

Ещё одна встреча представителей Мурманской области и делегации губернии Финнмарк прошла в областной Думе. Стороны высоко оценили сотрудничество и отметили, что намерены его развивать.

На встрече были обсуждены темы двухстороннего сотрудничества в сфере молодёжной политики, культурного обмена и совместной работы в рамках Баренцева сотрудничества.

Глава норвежской делегации высказала идею создания с Мурманской областью безвизового Баренц-региона. Она отметила, что на первый взгляд, эти планы кажутся амбициозными, но и безвизовое пространство в 30-километровой приграничной зоне многим когда-то казалось невозможным, однако сейчас оно успешно работает.