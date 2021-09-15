Гулять, отдыхать и любоваться Мурманском с горы Горелой - одно удовольствие

Совершить пешую прогулку в черте Мурманска теперь можно будет по новой экоторопе, которая протянулось через сопку Горелую.

Для многих горожан, которые живут в Мурманске не первый год, эти пейзажи привычны, а сопки и вовсе не представляют какого-либо интереса. Многие думают, что эта часть ландшафта в городской черте может привлечь исключительно весёлые кампании и тех, кто гуляет с домашними питомцами. Так было до недавнего времени и с сопкой Горелой, пока за неё не взялась инициативная группа. Теперь здесь проложен пеший маршрут, а до этого с территории вывезли огромную машину мусора.

По новой экотропе уже водят школьников на экскурсии.

Павел Петрин, представитель Мурманской областной общественной организации «За безопасность окружающей среды»: «Здесь плата не взымается, каждый может прийти».

Заняться хайкингом, лёгкой пешей прогулкой по Горелой организаторы приглашают каждого. По маршруту, который составляет 3,5 километра, пройти действительно стоит, по пути вы сможете найти беседки и скамейки оригинальных форм, расположившись на которых можно пить чай из термоса и любоваться панорамой Мурманска. За каждым объектом стоит кропотливая работа.

Александра Никитина, архитектор «Центра городского развития»: «Установка столбов была сложной, так как тут скала, сюда трудно подвозить материалы, были проблемы с пиломатериалами, сюда нужно было проводить электричество, чтобы шлифовать скалу».

Над информационным наполнением экотропы также ушло немало времени и сил. Исследователи заполярной природы обнаружили на сопке около 30 видов растений, о каждом из которых подробно написано на специальных табличках.

Александр Суздалев, представитель Мурманской областной общественной организации «За безопасность окружающей среды»: «Мы лазили тут по сопкам, искали, где что интересное растёт, фотографировали координаты точек записывали интересных».

Всего на территории 8 станций, все указатели переведены на английский язык, чтобы не только северяне, но и туристы могли свободно ориентироваться на местности. В октябре здесь же планируют установить смотровую площадку. Экотропа - не первая в Мурманске, такая есть и около Семёновского озера. Так привычные городские ландшафты преобразуются в общественные пространства. Впрочем, и у хозяев домашних питомцев отбирать место для прогулок не собираются. Организаторы хотят поставить специальные урны.