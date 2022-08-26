Гуманитарная миссия на территориях ДНР и ЛНР Данилы Канатчикова, волонтёра молодёжной общественной организации «Молодая гвардия Единая Россия»

Эфир добрых дел! Данил Канатчиков со школьной скамьи реализует себя в сфере добровольчества. Он доброволец с 12-летним стажем, педагог-организатор школы №5 Мурманска, руководитель добровольческого объединения «#ШколаАктива5».

Эфир добрых дел! Данил Канатчиков со школьной скамьи реализует себя в сфере добровольчества. Он доброволец с 12-летним стажем, педагог-организатор школы №5 Мурманска, руководитель добровольческого объединения «#ШколаАктива5».

Данил Канатчиков один из первых из нашего региона отправился в г. Мелитополь на территорию Украины с гуманитарной миссией.

Как прошла поездка? Почему он решил поехать и кому оказывал помощь? Что он увидел на многострадальной территории Украины? Об этом сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с нашим земляком-добровольцем Данилой Канатчиковым.