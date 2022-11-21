Гуманитарную помощь участникам СВО поставляем, работникам бюджетной сферы зарплату повысят, программа «Свой дом в Арктике» работает: хорошие новости с оперативного совещания

На повышение зарплат некоторым категориям бюджетников из бюджета Мурманской области выделят около 2 миллиардов рублей, сообщил Андрей Чибис во время оперативного совещания. Также губернатор подвёл промежуточные итоги программы «Свой дом в Арктике» и рассказал, как правительство продолжает помогать мобилизованным северянам.

Правительство Мурманской области продолжает заниматься дополнительным обеспечением мобилизованных жителей региона. Помогают в этом предприниматели и жители Кольского полуострова. Уже собрано около 50 тонн дополнительной помощи. Вскоре её передадут бойцам СВО.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уже порядка 30 тонн отправлено. И на этой неделе ещё 20 тонн гуманитарной помощи уйдёт в места назначения. Эта помощь собрана благодаря жителям и предпринимателям нашей области. Мы со своей стороны продолжаем обеспечивать бойцов дополнительно. И всю помощь при помощи Северного флота отправляем непосредственно к местам дислокации наших ребят».

Во время оперативного совещания Андрей Чибис озвучил приятную для бюджетников новость. Правительство региона планирует уже в этом году поднять заработные платы некоторым категориям работников. На эти цели предусмотрено почти 2 миллиарда рублей. Проект закона уже отправили на рассмотрение в Мурманскую областную Думу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это работники, прежде всего, системы образования, здравоохранения, культуры и отдельные категории тех, кто занимается социальной политикой и социальной поддержкой. Ещё раз обращу внимание, прекрасно понимаем ситуацию, что связано с ростом цен, поэтому в рамках текущего года необходимые дополнительные два миллиарда рублей мы нашли, чтобы поднять зарплату нашим бюджетникам уже в текущем году».

Ещё одна тема, которую подняли во время оперативного совещания, реализация в Мурманской области программы «Свой дом в Арктике». Как сообщил губернатор, на сегодняшний день выдано 126 сертификатов на сумму в 145,5 миллиона рублей, а с июля принято и обработано более 4000 обращений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сертификаты дают право на получение единовременной денежной выплаты на строительство или покупку дома, либо приобретение домокомплекта. Напомню, что в рамках программы можно получить от миллиона до полутора миллионов рублей. В приоритетном порядке на поддержку могут претендовать многодетные семьи, участники и семьи участников СВО. И в этом году мы необходимые деньги заложили на эту программу».

Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области продолжает работать центр поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции. Сотрудники центра связываются с близкими бойцов и стараются решать возникающие у них вопросы.