Гуси-гуменники прилетели в Мурманскую область

Сотрудники Лапландского заповедника поделились видео с фотоловушки. В это раз специалисты запечатлели гусей-гуменников.

Ареал гуменника обширнее, чем других гусей. В нашей стране он занимает две зоны - тундровую и таёжную, включая и всю Мурманскую область. Гуси прилетают позже лебедей, а улетают раньше.

Зимует на морских побережьях Средней Европы и Азии, на Чёрном и Средиземном морях.

Гуменники, как и многие гуси, не сильно привязаны к водоёмам. Днём пасутся на лугах, иногда в значительном удалении от воды, возвращаясь к ней только вечером. Прекрасно ходят и даже бегают по суше.