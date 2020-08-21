Гюльчатай, не открывай личико! Ещё опасно

Торговые центры, магазины, кафе и рестораны после длительного карантина вернулись к работе. Однако угроза распространения коронавируса никуда не делась, даже, несмотря на постепенное уменьшение случаев заражения опасной инфекцией. Чтобы проверить, как соблюдается масочный режим в областном центре, комиссия правительства Мурманской области пришла в один из торговых центров Мурманска.

Сегодня каждый посетитель вновь открывшихся магазинов, а также их сотрудники обязаны находиться в помещении в средствах индивидуальной защиты. Покупателей без маски обслуживать запрещено. Нарушителей ждёт серьёзный штраф.

Андрей Маслов, участник рейда: «Возбуждается административное правонарушение, которое незамедлительно передаётся в судебные органы для рассмотрения. Таких фактов достаточно много, уже больше 50 правонарушений выявлено в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Накладываются штрафы. На физических лиц до 30 тысяч рублей, на юридических лиц до 300 тысяч».

Может сложиться впечатление, что маски носить у нас не любят. В контрольный орган материалы о нарушениях поступают еженедельно. Но сами чиновники утверждают, что в основном жители нашего региона правила безопасности всё же соблюдают. Рейд в торговый центр это подтвердил: в магазинах все покупатели в масках, продавцы - тоже.

Герман Отто, участник рейда: «В Мурманской области, исходя из практики которая сложилась с апреля месяца этого года, можно сказать, что граждане, в основном, сознательные. Соблюдают ограничения и запреты, которые установлены правительством Мурманской области. Люди понимают всю степень своей ответственности».

А вот перчатки надевают не везде. Также как и не все продавцы требуют от покупателей соблюдать дистанцию в очереди в кассу.

Сегодня обошлось без штрафов. Проверяющие лишь указали администраторам магазинов на недочёты в работе подчинённых.

Однако, если правила нарушать будут систематически, то от ответственности уже уйти не получится. Такие рейды проводиться теперь будут регулярно.