Халява тянет на два года, или Реальные истории о магазинных воришках Мурманска

Принято считать, что девушки больше всего любят одежду, а мужчин можно легко увлечь едой. Однако, мурманские нарушители правопорядка с этим не согласны.

В областном центре была задержана 33-летняя женщина, ранее неоднократно судимая за кражи, мошенничество и вымогательство. Она обвиняется в том, что обворовала гипермаркет на проспекте Ленина на сумму более 7 тысяч рублей.

Как призналась задержанная, она украла продукты питания из-за финансовых трудностей.

Такие же мотивы были у 21-летней девушки, ранее судимой за кражу и привлекавшейся к административной ответственности за мелкое хищение. До поимки она успела украсть товар на сумму свыше 6 тысяч рублей в одном из супермаркетов на улице Свердлова областного центра.

Теперь обеим подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

А вот этот нарушитель, вероятно, больше ценит одежду, а именно мужские джемперы, именно их 40-летний мужчина взял, не заплатив в одном из магазинов одежды. Всего ранее судимый безработный северянин нанес магазину убытки на сумму более 9 тысяч рублей.

Свои действия мужчина совершал продуманно и выбирал момент, когда продавцы были заняты. Однако, модник не учёл, что всё записывает видеокамера. Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.