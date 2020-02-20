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Халявщикам бой! На парковке установили шлагбаум и наведут порядок!

На парковке около ТРЦ «Мурманск-Молл» установили шлагбаумы. Автовладельцы заволновались, что теперь стоянку сделают платной. Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Арктик-ТВ» обратились к руководству торгово-развлекательного комплекса.

Привычную бесплатную парковку возле торгово-развлекательного комплекса оборудуют шлагбаумами. Говорить об этом начали ещё в 2019 году, но главный вопрос: будут ли брать за стоянку деньги, так и оставался нераскрытым. Установка ограждений - мера вынужденная. Как оказалось, парковку давно используют не по назначению. 30% мест занимают те, кто работают в соседних организациях или машины людей, которых автобусами отсюда забирают на стройку, расположенную  на западной стороне залива. Такие автомобили мешают посетителям ТРК. Чтобы исправить ситуацию, руководство решило на ночь парковку закрывать. Работать шлагбаумы будут с 24.00 до 9 часов утра.

Для поздних посетителей «Мурманск-молла» проблем такая мера не создаст. Возвращающимся с поздних киносеансов, шлагбаумы открывать обещают отдельно, но для этого нужно будет предупредить охрану. На ночь оставить на парковке свой автотранспорт теперь не выйдет, так как он мешает механизированной уборке большой территории. С автовладельцами на этот повод будут вести профилактические беседы. Если они не помогут, руководство «Мурманск-молла» не исключает привлечение эвакуатора. А тем, кто переживает за семейный бюджет, можно успокоиться: в ближайшее время платить за парковку не придётся. Задача шлагбаумов - не взять денег с посетителей ТРЦ, а убрать с парковки машины, не принадлежащие клиентам комплекса.

Татьяна Хабарова, управляющая торгово-развлекательным комплексом «Мурманск-молл»: «Парковка в этом году точно будет бесплатной. Если меры, которые мы сейчас предпринимаем, окажутся действительно достаточными, то и далее, скорее всего, она будет бесплатной. Если этих мер будет недостаточно, и оборачиваемость парковки, таким образом, мы не сможем увеличить, возможно, мы через год примем решение об изменении режима оплаты. Но опять же, мы в первую очередь хотим, чтобы нашим посетителям было комфортно. Какое-то время, например, четыре часа, она, возможно, будет бесплатной, а дальше будет взиматься плата. Но время покажет».

 

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