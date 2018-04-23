Ханс Магнуссон, исполняющий обязанности генконсула Швеции в г.Санкт-Петербурге, прибыл с «Птицей Баренц»

В ходе рабочей поездки исполняющий обязанности генерального консула Швеции в Санкт-Петербурге встретился с главой Мурманска Дмитрием Филипповым. Они обсудили различные направления международного сотрудничества, в первую очередь, в культурной сфере.

Представители шведского региона Норрботтен приезжают в Мурманск не впервые, поэтому можно уверенно говорить об определенных итогах сотрудничества. Особенно успешно такое взаимодействие проявляется в сфере культуры. Фестиваль «Птица Баренц», который сейчас проходит в нашей области, известен далеко за пределами региона.

- Главный повод текущего визита - это фестиваль «Птица Баренц», который в данный момент проходит в Мурманске, - отметил во время встречи Ханс Магнуссон, исполняющий обязанности генерального консула Швеции в г. Санкт-Петербурге. - Мы подготовили в этом году несколько интересных событий, которые, надеемся, понравятся мурнчанам. В этом году фестиваль проходит под эгидой шведского председателя в Совете министров северных стран. Кроме того, мы так же возглавляем организацию Совет региона, Бренцева-евроарктического региона, поэтому для нас этот фестиваль особенно важен.

Представители Норрботтена особенно заинтересованы в том, чтобы руководители Мурманской области и столицы Заполярья так же совершили ответную поездку. Этой осенью скандинавы планируют ещё один визит в Мурманскую облсть. Город-герой посетят не только политические деятели, но и предприниматели, которые поделятся своим опытом и обсудят возможности сотрудничества со своими Мурманскими коллегами.