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«Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены!» - в столице региона прошла акция для выпускников

Одиннадцатиклассники Мурманска и Кольского района собрались в Центре опережающей профессиональной подготовки, чтобы настроиться на предстоящий экзамен. Перед старшеклассниками выступили эксперты предметных комиссий.

В преддверии экзаменов в Мурманской области состоялась региональная акция «Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены!». Такие встречи организуют, чтобы поддержать ребят, настроить их на победу, снять лишнее эмоциональное напряжение.

Эксперты предметных комиссий по русскому языку и математике дали практические советы выпускникам: как организовать работу в оставшееся для подготовки время, на чём сконцентрироваться, на что обратить внимание во время экзамена, чтобы получить высокие баллы. А психологи объяснили, как сберечь силы и здоровье, научили способам преодоления стресса.

Выпускники прошлых лет поделились своим опытом сдачи ЕГЭ. Ребятам важно услышать сверстников, которые уже прошли это испытание, а значит, могут подсказать приёмы запоминания информации, рассказать о своих эмоциях.

Впереди у выпускников горячая пора. Основной этап ЕГЭ в этом году стартует 23 мая и продлится до 4 июля.

 

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