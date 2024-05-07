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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.05.24 19:30

«Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены!»: полезные советы школьникам от министр образования Мурманской области

Единый государственный экзамен уже совсем близко и первые КИМы школьники заполнят уже 23 мая. Опытные преподаватели, психологи и проверяющие бланки эксперты рассказали школьникам, как унять мандраж перед ЕГЭ.

Полезными советами с юными северянам и их родителям поделились участники проекта «Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены!».

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «Успехом на любом экзамене могут служить не только знания, как показала практика, а прежде всего, ещё три составляющие данного успеха. Это: справиться с волнением. Здесь помогут у нас эксперты-психологи, которые будут сегодня присутствовать на данном мероприятии. Распределить правильно время, чтобы подготовиться к экзамену».

Третья составляющая успеха – это советы от уже сдавших ЕГЭ. 80% успеха – это уверенность не только в себе, но и в самой процедуре. Понимая организацию процесса, вы точно будете знать, что от вас просят эксперты. Попытка обмануть наблюдателей и принести на экзамен шпору добавит только лишнее волнение, а процедура жёсткого контроля докажет вашу неуверенность, считают эксперты.

Алла Дергунова, педагог-психолог областного центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи: «В первую очередь, надо освоить приёмы саморелаксации, самоуспокоения. Именно об этом мы сегодня детям будем рассказывать и, главное для детей, поддержка родителей, родители должны показывать, что они на стороне своих деток, что они готовы их всегда поддержать, чтобы ни случилось – они всегда рядом вместе с ними».

Виктория Вороная будет сдавать ЕГЭ только в следующем году. На акцию пришла, чтобы познакомиться с экспертами, которые будут проверять КИМы и узнать у них, какие ошибки чаще всего допускают ученики, ведь девушка хочет стать врачом, а в этом деле нет права на оплошности.

Виктория Вороная, ученица 10 класса кольской школы: «Я думаю, что я ничего судорожно повторять не буду. Я перед ЕГЭ схожу погулять с родителями или с друзьями.».

Акция «Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены!» в Мурманской области проводится в третий раз. При этом организаторы уже прослеживают тенденцию увеличения успешно сданных экзаменов у школьников.

 

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