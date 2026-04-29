Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
«Хаски рулят!»: в ЗАТО Александровск подвели итоги муниципального этапа игры «Семейная зарница»

Это одна из частей проекта «Зарница 2.0», реализуемого «Движением Первых». Победившая семья из большого ЗАТО представит муниципалитет на региональном состязании. Подготовку чемпионы уже начали.

Папа, мама и два ребёнка - таков состав каждой из пяти команд, вышедшей на старты военно-патриотической игры «Семейная зарница». За первенство в муниципальном этапе сразились александровцы. Это не просто соревнования, уверены участники, а прежде всего, возможность узнать друг друга лучше.

Семья Пуляевых, команда «Максимум», г. Полярный: «Это умение показать взаимовыручку, смекалку, смелость, ловкость. Как готовились? Кто-то изучал теорию, а кто-то занимался спортом».

Тактика Пуляевых привела команду лишь на вторую строчку турнирной таблицы.

А всего командам пришлось преодолеть 7 конкурсных испытаний.

Наталья Чепелюк, председатель местного отделения «Движение Первых» ЗАТО Александровск: «Все команды заряженные и весёлые. Они будут проходить испытания: на оказание первой помощи, «Рай в шалаше» (разборка и сборка палатки), интеллектуальный конкурс на знание истории России, РХБЗ - будем надевать противогазы. Даже тех, кто не умеет ещё, научим».

Кроме того, проверяли физическую подготовку участников и творческую сторону семей.

Третье место заняли гаджиевцы. Они считают, что им немного не хватило некоторых практических навыков и удачи.

Семья Дерняевых, команда «Сириус», г. Гаджиево: «Тут всё зависит от возможностей каждого, а в командном составе все эти вопросы легко решаются».

Чемпионами муниципального состязания стала семья Грачиковых: родители вместе с сыном и дочерью в июне представят ЗАТО Александровск на региональном этапе, где встретятся с семьями всей Мурманской области.

Семья Грачиковых, команда «Хаски рулят!», г. Полярный: «Будем готовится: изучим положение регионального этапа, будем предметно готовиться к каждому этапу».

Содействие при подготовке и проведении спортивной игры спортсменам окажут специалисты «Движения Первых».

