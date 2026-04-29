«Хаски рулят!»: в ЗАТО Александровск подвели итоги муниципального этапа игры «Семейная зарница»
Папа, мама и два ребёнка - таков состав каждой из пяти команд, вышедшей на старты военно-патриотической игры «Семейная зарница». За первенство в муниципальном этапе сразились александровцы. Это не просто соревнования, уверены участники, а прежде всего, возможность узнать друг друга лучше.
Семья Пуляевых, команда «Максимум», г. Полярный: «Это умение показать взаимовыручку, смекалку, смелость, ловкость. Как готовились? Кто-то изучал теорию, а кто-то занимался спортом».
Тактика Пуляевых привела команду лишь на вторую строчку турнирной таблицы.
А всего командам пришлось преодолеть 7 конкурсных испытаний.
Наталья Чепелюк, председатель местного отделения «Движение Первых» ЗАТО Александровск: «Все команды заряженные и весёлые. Они будут проходить испытания: на оказание первой помощи, «Рай в шалаше» (разборка и сборка палатки), интеллектуальный конкурс на знание истории России, РХБЗ - будем надевать противогазы. Даже тех, кто не умеет ещё, научим».
Кроме того, проверяли физическую подготовку участников и творческую сторону семей.
Третье место заняли гаджиевцы. Они считают, что им немного не хватило некоторых практических навыков и удачи.
Семья Дерняевых, команда «Сириус», г. Гаджиево: «Тут всё зависит от возможностей каждого, а в командном составе все эти вопросы легко решаются».
Чемпионами муниципального состязания стала семья Грачиковых: родители вместе с сыном и дочерью в июне представят ЗАТО Александровск на региональном этапе, где встретятся с семьями всей Мурманской области.
Семья Грачиковых, команда «Хаски рулят!», г. Полярный: «Будем готовится: изучим положение регионального этапа, будем предметно готовиться к каждому этапу».
Содействие при подготовке и проведении спортивной игры спортсменам окажут специалисты «Движения Первых».