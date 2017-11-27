«Хаски юниор» - побеждают и отдыхают

Пока старший состав хоккейного клуба «Северные хаски» бьётся за кубки товарищеских матчей. Малыши из «Хаски юниор» в живую знакомятся с символом команды. Развлечения они заслужили, потому что успешно выступили на играх в Санкт-Петербурге.

Юным хоккеистам Мурманска всего 8-9 лет, серьёзные игры для них должны вознаграждаться детскими забавами. Ребята из клуба «Хаски юниор» совсем недавно вернулись из Санкт-Петербурга, где выступали на турнире, посвященном Дню народного единства. Среди 12 команд из Москвы, Беларуси и Санкт Петербурга они заняли почётное третье место.

- Дети могли и первое место занять, но это были наши первые турниры, - отметила Светлана Парная, президент фонда «Хаски юниор». - В будущем мы будем надеяться и на первые-вторые места.

Соревнования подобного уровня для малышей оказались одни из первых, они признаются, что им было тяжело. Но награда достойная, помимо призов, которые они привезли с Петербурга, их ждал подарок и в Мурманске. В горнолыжном комплексе для них устроили необычный праздник.

- Мы два раза получили сладости, мы выиграли где-то у шести команд, - рассказывает Ярослав Блохин, нападающий «Хаски юниор». – Сложно было, они вот бортовались, сильные команды были.

Самая зрелищная часть праздника – знакомство с символом команды. Голубоглазых хаски можно было не только погладить, но и прокатиться с ветерком.