Хайпануть на прогулке в трусах по Мурманску

В одной из мурманских групп в социальной сети «ВКонтакте» выложили видео, на котором молодой человек расхаживает в одних трусах по торговому комплексу, а потом и по улице в центре города.

На необычно одетого парня прохожие и вовсе не реагируют, в отличие от пользователей интернета, которые посмотрев ролик, не постеснялись в выражениях.

К слову, молодой человек, ставший в одночасье звездой интернета, кроме необычного для этого времени года наряда никаких противоправных действий не осуществлял, так как по закону ходить в трусах пока ещё никто не запрещал.

Остаётся только догадываться, сколько бы просмотров набрало видео, если бы парень решил прогуляться без нижнего белья.