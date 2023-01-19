«Хибинариум» - новый музей планируют открыть в Апатитах

«Хибинариум» расскажет детям и взрослым о природе и освоении Хибин.

«Хибинариум» - это современный музей, который откроют на базе Кольского научного центра. Здесь создают несколько залов. Часть экспозиции уже готова. Она расскажет гостям об истории освоения Хибин, какие природные минералы они хранят в себе.

На выставке есть интерактивные модули, многие экспонаты можно трогать руками, а не только разглядывать. Второе направление «Хибинариума» - история достижений Кольского научного центра.

Евгений Боровичев, заместитель генерального директора по научной работе Кольского научного центра: «Когда выставка-музей задумывался, мы ставили цель сделать музей открытым для всех. В том числе и для детей. Здесь мы старались сделать антивандальное, чтобы нельзя было это всё очень быстро сломать и разрушить. При этом, чтобы это было интересно и детям, и их родителям. Я думаю, что к лету мы уже окончательно откроемся».