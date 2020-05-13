Химкинский городской суд Подмосковья 21 мая начнёт рассмотрение дела о крушении «SuperJet»

Об этом сообщают РИА «Новости». Напомним, катастрофа произошла год назад в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек.

На скамье подсудимых оказался командир судна Денис Евдокимов. Он обвиняется в нарушении правил эксплуатации самолёта, которые, по версии следственного комитета России, и стали причиной трагедии. За это обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, «Superjet», следовавший из Москвы в Мурманск под управлением Евдокимова, экстренно вернулся в аэропорт вылета и совершил «грубую посадку». По оценке следкома, дальнейшие действия командира судна были совершены с нарушением установленных правил, из-за чего при посадке у самолёта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.