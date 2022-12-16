Хирурги Мурманской областной больницы осваивают передовые методы ревизионных операций

В Мурманскую областную больницу приехал травматолог-ортопед из Санкт-Петербурга. Он проводит для наших врачей обучающие лекции и операции по ревизионному эндопротезированию коленного сустава.

В областной больнице эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов проводят с 1998 года. Ежегодно порядка 600 человек получают шанс вновь встать на ноги. Однако, с годами такие протезы изнашиваются или ломаются и их нужно менять. За ревизионным - повторным эндопротезированием раньше пациенты ездили в Москву или Санкт-Петербург.

Андрей Иванов, заведующий отделением травматологии и ортопедии Мурманской областной больницы: «Повторные операции они всегда более сложные. Там есть дефицит костной ткани, иногда бывает воспаление. Нужны более массивные компоненты - эндопротезы, чтобы они хорошо держались в кости. Конечно, уже мышечно-связочный аппарат страдает, если длительно человек болеет. Поэтому всё сбалансировать бывает очень тяжело, сложно, но возможно».

Действительно, ревизионные – одни из самых сложных операций. Однако, наших врачей обучает этому мастерству профессионал – профессор из Северной столицы Николай Корнилов. В течение двух дней он проводит для ортопедов-травматологов областной больницы лекции, а также операции, во время которых наглядно показывает, как всё правильно делать.

Николай Корнилов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Национального медицинского исследовательского института им. Вредена в Санкт-Петербурге: «Они позволяют восстановить утраченную функцию коленного сустава, чтобы коленный сустав хорошо сгибался и разгибался, чтобы нога была опороспособной. И самое главное, ради чего пациенты обращается, чтобы у них не было боли при ходьбе».

Уже несколько пациентов получили высокотехнологичную помощь. Например, пенсионер Дмитрий Карагичев из Оленегорска. Вчера ему сделали операцию, а уже сегодня он очень аккуратно, но может встать на ноги.

Дмитрий Карагичев, пациент: «Мне можно вставать и чуть-чуть ходить на костылях, только приступать ногой. Чтобы наступать, надо реабилитацию ещё пройти».

Дмитрий 15 лет проработал на железнодорожной станции. Из-за постоянных физических нагрузок коленный сустав развалился. Мужчине поставили временный протез, а вчера заменили на постоянный. С его помощью он вновь чувствует себя здоровым человеком и уже строит планы.

Дмитрий Карагичев, пациент: «Надо будет к внукам сходить, посетить их. Ну, и домашней жизнью заняться: машину выгнать и так далее».

Уже на следующей неделе врачи Мурманской областной больницы начнут проводить такие операции самостоятельно. Чтобы у каждого северянина был шанс на здоровую жизнь.