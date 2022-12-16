17 декабря стартует электричка «Лыжная стрела»15 декабря в Мурманске откроются традиционные ёлочные базары
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.22 19:30

Хирурги Мурманской областной больницы осваивают передовые методы ревизионных операций

В Мурманскую областную больницу приехал травматолог-ортопед из Санкт-Петербурга. Он проводит для наших врачей обучающие лекции и операции по ревизионному эндопротезированию коленного сустава.

В областной больнице эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов проводят с 1998 года. Ежегодно порядка 600 человек получают шанс вновь встать на ноги. Однако, с годами такие протезы изнашиваются или ломаются и их нужно менять. За ревизионным - повторным эндопротезированием раньше пациенты ездили в Москву или Санкт-Петербург.

Андрей Иванов, заведующий отделением травматологии и ортопедии Мурманской областной больницы: «Повторные операции они всегда более сложные. Там есть дефицит костной ткани, иногда бывает воспаление. Нужны более массивные компоненты - эндопротезы, чтобы они хорошо держались в кости. Конечно, уже мышечно-связочный аппарат страдает, если длительно человек болеет. Поэтому всё сбалансировать бывает очень тяжело, сложно, но возможно».

Действительно, ревизионные – одни из самых сложных операций. Однако, наших врачей обучает этому мастерству профессионал – профессор из Северной столицы Николай Корнилов. В течение двух дней он проводит для ортопедов-травматологов областной больницы лекции, а также операции, во время которых наглядно показывает, как всё правильно делать.

Николай Корнилов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Национального медицинского исследовательского института им. Вредена в Санкт-Петербурге: «Они позволяют восстановить утраченную функцию коленного сустава, чтобы коленный сустав хорошо сгибался и разгибался, чтобы нога была опороспособной. И самое главное, ради чего пациенты обращается, чтобы у них не было боли при ходьбе».

Уже несколько пациентов получили высокотехнологичную помощь. Например, пенсионер Дмитрий Карагичев из Оленегорска. Вчера ему сделали операцию, а уже сегодня он очень аккуратно, но может встать на ноги.

Дмитрий Карагичев, пациент: «Мне можно вставать и чуть-чуть ходить на костылях, только приступать ногой. Чтобы наступать, надо реабилитацию ещё пройти».

Дмитрий 15 лет проработал на железнодорожной станции. Из-за постоянных физических нагрузок коленный сустав развалился. Мужчине поставили временный протез, а вчера заменили на постоянный. С его помощью он вновь чувствует себя здоровым человеком и уже строит планы.

Дмитрий Карагичев, пациент: «Надо будет к внукам сходить, посетить их. Ну, и домашней жизнью заняться: машину выгнать и так далее».

Уже на следующей неделе врачи Мурманской областной больницы начнут проводить такие операции самостоятельно. Чтобы у каждого северянина был шанс на здоровую жизнь.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился рынок труда после начала спецоперации
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире05:25«Хирургия. Территория любви». Художественный фильм, серия 1-2 (12+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Матрица клуба». Спорт (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области: на капусте теряем, а на соли экономим-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 33 копейки, доллар укрепился почти на 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Обновлено оборудование на 46-й котельной в Североморске-PRO ЖКХ (18+)В большом ЗАТО разбираются с объективностью жалоб на холод в квартирах-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января 2023 года в России в рамках расширенного неонатального скрининга новорождённых будет проводиться обследование на 36 врождённых и наследственных заболеваний
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика