Хищение в особо крупных размерах

Директор мурманского морского биологического института подозревается в растрате более одного миллиона рублей.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении Павла Макаревича. Он подозревается в хищении денежных средств. По версии следствия, с января 2018 года директор учреждения необоснованно выплачивал работникам премии, которые сотрудники обналичивали и отдавали нечестному работодателю. В сумме размер ущерба превысил один миллион рублей. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства преступления. По уголовному делу уже изъята необходимая документация. Павел Макаревич задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.