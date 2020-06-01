Хищная креветка и первый день лета в Арктике – глазами Романа Федорцова

Известный Мурманский рыбак Роман Федорцов, который ведёт популярный блог об обитателях морских глубин, выложил на своей старание в «Инстаграм» несколько новых видео.

Роман показал своим подписчикам обычную креветку. В замороженном виде, правда, её видели многие, но вот живым, морской деликатес удавалось рассмотреть единицам. Оказывается, вид у креветки хищный, можно даже сказать – ужасающий. А ещё, как оказалось, рождаются эти членистоногие только самцами, и только через год-два некоторые из них становятся самками. Ловят ракообразных и в северных морях, ходить по которым, судя по этим кадрам, то ещё испытание, - свинцовое небо, низкие тучи, минимальная видимость и шторм, такой, что морская болезнь начинается даже у самых опытных рыбаков.

Арктика - регион контрастов, волны сменяются штилем, а до горизонта простилаются завораживающие льды - это Роман Федорцов опубликовал 1 июня, в первый день лета.