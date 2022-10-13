ХК «Арктика» - вторая победа на своём поле!

«Арктика» сыграла второй в этом сезоне Национальной молодёжной хоккейной лиги домашний матч против команды «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.

Первая встреча закончилась победой наших спортсменов, поэтому второй матч они начали более чем уверенно. В начале второго периода хоккеисты «Арктики» вели со счётом 3:0, но под конец 20-минутки немного расслабились. После перерыва изменить счёт уже не удалось. Тем не мнее домашнюю игру можно считать удачной - 4:2 на табло тому подтверждение.

Следующие домашние встречи состоятся в Мурманске 15 и 16 октября, соперником заполярных хоккеистов станет «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга. Начало - в 13.00.