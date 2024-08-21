ХК «Арктика» потерпел второе поражение в турнире

В Рыбинске на предсезонном турнире по хоккею с шайбой команда «Арктика» из Мурманска, выступающая в Национальной молодёжной хоккейной лиге, встретилась с клубом из Салехарда.

Начали заполярные хоккеисты бодро и уже на 14 минуте матча распечатали ворота соперника. Но очень быстро спортсмены из «Факела» не просто отыгрались, а вырвались далеко вперед.

«Арктика» потерпела второе поражение в турнире. Игра закончилась со счётом 1:4.

Следующий матч наши парни проведут против команды из Череповца.