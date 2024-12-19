ХК «Арктика» провёл второй гостевой матч против хоккейного клуба «Брянск» и победил!

Первая встреча закончилась победой (8:3) наших хоккеистов. Играют парни в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги.

Счёт спортсмены открыли не сразу, хозяева ледовой арены сопротивлялись, Первую шайбу в ворота клуба из Брянска отправили в середине второго периода.

А дальше матч для заполярных хоккеистов пошёл как по маслу, в итоге встреча закончилась со счётом 4:0.

«Арктика» набрала 20 очков и впервые в этом сезоне поднялась на 7-е место в Западной конференции НМХЛ.

Заключительные матчи в этом году клуб проведёт 21 и 22 декабря в Калуге. А ближайшие домашние состоятся 9 и 10 января 2025 года.