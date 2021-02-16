ХК «Мурман» - 13-е место

Пока ХК «Мурман» готовится к матчу с кировской «Родиной», мы расскажем о том, как прошла игра с «Кузбассом».

Надежда на победу в этом выступлении нашей ледовой дружины была. Ведь команда из Кемерова занимает центральную строчку турнирной таблицы.

«Кузбасс» матч против «Мурмана» начал с уверенных атак, которые почти не оставляли шанса мурманским хоккеистам. Впрочем, на последних минутах периода наши умудрились забить мяч в ворота соперников. 4:1 в пользу команды из Кемерова. После перерыва «Кузбасс» поднажал ещё. Итоговый счёт на табло 10:2.

Завершат предварительный этап чемпионата мурманчане, занимающие 13-е место, четырьмя домашними играми. Ближайшая - 17 февраля с кировской «Родиной».

Александр Кротов, главный тренер ХК «Мурман»: «Мы хотели сыграть на контратаках, поскольку понимали, что «Кузбасс» - быстрая и динамичная команда. В первом тайме у нас были неплохие моменты, в которых мы неправильно распоряжались мячом, а во втором тайме, в самом его начале, два игрока у нас получили травмы, поэтому мы уже не могли поддерживать высокий темп игры, заданный соперником».