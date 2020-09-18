ХК «Мурман» - Кубок России проигран

Хоккейный клуб «Мурман» завершил серию игр первого этапа Кубка России по хоккею с мячом в Ульяновске. В последнем матче наши хоккеисты сошлись с командой «Родина» из Кирова.

Открыли счёт спортсмены «Мурмана», мяч на 10-й минуте забросил капитан команды Олег Тарнаруцкий. Чуть позже Тарнаруцкий оформил дубль, а ещё через четыре минуты Руслан Гавричков забил в ворота соперника четвертый гол.

После этого хоккеисты из Кирова смогли собраться с силами и закинули три ответных мяча.

Увеличил преимущество «Мурмана» опять же Олег Тарнаруцкий, который оформил хет-трик. Через две минуты «Родина» сократила счёт до минимума, а на 81-й минуте забила пятый гол. Матч завершился со счётом 5:5.

Мурманская команда по итогам первого этапа игр заняла последнее место в группе «Запад» Кубка России и не прошла во второй этап соревнований.