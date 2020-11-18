ХК «Мурман» - опять проигрыш

ХК «Мурман» сыграл в Ульяновске против местной команды по хоккею с мячом «Волга». Это уже четвертая игра ледовой дружины из Заполярья на Чемпионате России.

В первом тайме преимущество было у «Волги» - они забили три гола. В ответ Артём Самойлов, представляющий мурманскую команду, забил лишь один мяч в ворота соперников. Во втором тайме мурманчанам неоднократно предоставлялась возможность подачи углового удара, но воспользоваться удачным положением хоккеисты не смогли. Итог матча - 5:1 в пользу «Волги».

Напомним, «Мурман» из четырёх сыгранных матчей одержал победу только в одном. Команда занимает 8-ю строчку турнирной таблицы чемпионата.