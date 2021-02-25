ХК «Мурман» крепко примёрз к 13-му месту турнирной таблицы

ХК «Мурман» провёл предпоследнюю встречу в рамках текущего сезона Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В Заполярной столице на стадионе «Строитель» подопечные Александра Кротова принимали «Ак Барс–Динамо» из Казани.

Мурманчане открыли счёт уже на шестой минуте. Но гости не давали нашим спортсменам расслабиться и отыгрались через 10 минут, после чего равновесие в счёте держалось достаточно долго. И только ближе к концу первого тайма заполярным хоккеистам вновь удалось выйти вперед, а после отдыха ещё больше усилить свои позиции. Но у казанцев нашлись силы, чтобы сравнять счёт. Вскоре «Мурману» удался розыгрыш углового. И всё же удержать победный счёт не получилось. Итог матча – 4:4. Команды записали в свой актив по очку.

После этого матча «Мурман» занимает 13-е место в турнирной таблицы и в заключительной игре регулярного чемпионата 27 февраля на своём поле примет «Волгу» из Ульяновска, входящую на данный момент в число 8 сильнейших команд, которые в плей-офф продолжат борьбу за медали.

Чтобы поддержать заполярных хоккеистов губернатор Мурманской области принял решение выделить «Мурману» 10 миллионов рублей для дополнительного стимула к победам.