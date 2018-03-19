ХК «Мурман» на распутье – пора в суперлигу

290 голов в ворота соперников и лишь 36 пропущенных мячей. Команда «Мурман» стала чемпионом высшей лиги по хоккею с мячом. Этот сезон для наших хоккеистов более чем успешный и это повод снова задуматься о переходе на ступеньку выше - в суперлигу.

Победа команды «Мурман» в высшей лиге по хоккею с мячом могла удивить только самого далекого от спорта жителя региона. Сборная без особых усилий на протяжении всего сезона громила соперников. Без проигрышей добравшись до финального матча, где наши спортсмены, к удивлению болельщиков, уступили гостям со счётом 5:4.

Прекрасные спортивные результаты в очередной раз заставляют руководство клуба задуматься о переходе на ступеньку выше в суперлигу, но для этого одного желания спортсменов явно недостаточно.

- Главный вопрос - финансирование, развитие спортивной инфраструктуры, - говорит Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. - На сегодняшний день клуб не имеет собственной спортивной базы, они тренируются на арендованных спортивных объектах, которые нуждаются в модернизации.

Сейчас содержание команды обходится в 50 миллионов рублей в год. Половина этих средств - деньги из областного бюджета, оставшуюся часть даёт город и спонсоры. Этого хватает, чтобы платить хоккеистам зарплату, ездить на соревнования и сборы.

- Мы, к сожалению или счастью, переросли уровень, в котором находимся и в котором в очередной раз доказали, что мы лучшие, - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». – Ребятам нужно двигаться вперед. Я постараюсь сделать всё зависящее о меня, чтобы в будущем году команда играла в суперлиге, чтобы наши болельщики на нашем стадионе могли видеть такие команды как «Енисей», «Хабаровск», «Кузбасс» и прочие хорошие команды суперлиги.

Пока же зрители на трибунах, если вообще приходят посмотреть на баталии, большую часть времени откровенно скучают. Дело в том, что против опытного «Мурмана» чаще играют юниоры, неспособные дать нормальный отпор профессионалам. 19 и даже больше безответных шайб в ворота соперников за игру – норма для наших хоккеистов. От такой предсказуемости больше фанатов у клуба явно не становится. Это касается и состава группы болельщиков, которым приходится поддерживать пусть и хороших, но легионеров, приехавших к нам из других регионов.

- Перемены в составе для спорта норма: кто-то ушёл, кто-то пришёл, - комментирует ситуацию Сергей Чернецкий, главный тренер ХК «Мурман».

Это не значит, что в Мурманске нет своих хоккеистов, способных успешно играть на необходимом для лиги уровне. Молодых ребят готовят в нескольких спортивных школах, самые талантливые из них со временем смогут присоединиться к клубу. Но есть и ещё один источник кадров - это энтузиасты и любители, способные удивить.

- Хоккей с мячом - это чисто мурманский вид спорта, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - На этой неделе мы награждали победителей городского чемпионата. Оказалось, что в городе много команд и это серьёзный боевой чемпионат. Хорошо ребята играют, это серьёзная база для высшего класса команд.

Но как бы хорошо или, напротив, плохо не выступал «Мурман», просто наблюдать за игрой никто кроме преданных фанатов уже не хочет. Чтобы быть успешными, с точки зрения зрительских симпатий, бенди должно развиваться по пути хоккея с шайбой, из которого уже сделали развлекательное шоу. Организаторы наших матчей тоже пытаются вводить некоторые привлекательные для зрителей элементы во время игр, например, полевую кухню и розыгрыши призов. Но для развития хоккея этого пока недостаточно.