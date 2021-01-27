ХК «Мурман» на своём поле опять проиграл!

На стадионе «Строитель» состоялся матч суперлиги чемпионата России по хоккею с мячом между клубами «Мурман» и «Водник» из Архангельска.

В первой половине игры «Мурману» удалось забить один мяч, но противники оказались сильнее. Оставшееся время наши были вынуждены защищаться, немногочисленные контратаки закончились провалом.

Этот матч можно считать одним из самых сложных и неудачных для наших хоккеистов в этом сезоне и это, несмотря на поддержку болельщиков.

В этот раз посмотреть на игру «Мурмана» пришёл глава региона Андрей Чибис.

Итоговый счёт встречи 6:1 в пользу «Водника» из Архангельска.

Следующий домашний матч состоится 17 февраля. Заполярные хоккеисты сыграют с кировским клубом «Родина».