ХК «Мурман» не преодолел «Енисей»!

В рамках чемпионата России по хоккею с мячом ХК «Мурман» сыграл с «Ениссем» в Красноярске. Встреча выдалась жаркой и результативной.

Обе команды с первых минут активно боролись за мяч. На третьей минуте нападающий «Мурмана» Андрей Климкин открыл счёт, но превосходство длилось недолго. Сибиряки быстро отыгрались и пошли в нападение. После упорной борьбы в первом тайме хоккеисты отправились на перерыв со счётом 7:4 не в нашу пользу.

Второй тайм получился менее ударным, но не менее зрелищным. «Енисей» эффективно оборонялся, не забывая атаковать. Нашим хоккеистам поразить их ворота удалось лишь раз. Итог матча 11:5.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Хватило нас только на 40 минут игры. Потом, скажу, что силенки кончились у ребят, но это объяснимо, потому что все переболели. Сколько могли восстановиться, сколько могли сделать, в общем, 40 минут игра проходила в неплохом темпе. Мы пытались сопротивляться, играть, потом преимущество «Енисея» сказалось. Поэтому поздравляю «Енисей» c победой.