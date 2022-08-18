ХК «Мурман» не войдёт в плей-офф Кубка России по хоккею с мячом

В этот раз наши хоккеисты сыграли против ульяновской «Волги», какое-то время даже лидировали в счёте. Но противник к концу игры мобилизовал силы и вырвал победу. Счёт на табло застыл на отметки 5:6 в пользу «Волги».

Матч для обоих команд был напряженным. ХК «Мурман» в этом сезоне выигрывал лишь единожды, тем не мнее, шансы на победу у команды были.

В этот раз наши хоккеисты сыграли против ульяновской «Волги», какое-то время даже лидировали в счёте. Но противник к концу игры мобилизовал силы и вырвал победу. Счёт на табло застыл на отметки 5:6 в пользу «Волги».

«Мурман» остался на предпоследней строчке группы «Запад». Даже победа в предстоящем 20 августа матче против московского «Динамо» не позволит северянам пробраться в плей-офф.