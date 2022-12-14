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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.22 19:30

ХК «Мурман» после ничьей на своём поле едет играть с московским «Динамо»

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Неудобный соперник получается для нас, вязко очень играет. Не получилось, наверное, погода повлияла всё-таки, пришлось играть много верхом. Я думаю, погода повлияла сильно на ход матча, на ход игры».

Чемпионат России по хоккею с мячом идёт полным ходом. В рамках турнира команда «Мурман» встретила на домашней арене гостей с Урала.

После неприятного поражения «Енисею» дружина «Мурмана» выходит на домашний лёд с новыми силами и только с одной целью - победить.

Соперник - «Уральский трубник» из города Первоуральска. Отметим, что обе команды дышат в спины друг друга в турнирной таблице, а это значит, что матч будет напряженный и принципиальный.

Декабрь… Погода в Мурманске холодная и снежная, но, несмотря на это, болельщики пришли поддержать любимый клуб.

- Игра сегодня будет очень упорной, так как две равные команды, разница в счёте будет небольшая. У кого сегодня будет больше характера, спортивного везения и удачи. Мы, конечно, болеем за «Мурман». Соскучились по победам.

На трибунах можно заметить представительниц прекрасного пола: кто-то пришёл поддержать любимого человека, а кому-то искренне интересна спортивная жизнь региона.

- У меня раньше играл внук в хоккей с мячом. Он меня, как сказать, привёл. И уже лет пять я хожу, болею за нашу мурманскую команду.

- Как оцените игру наших мурманчан?

- Тяжеловато будет им, лёд плохой, снег идёт, мешает игре. Сегодня выиграем, победа будет за нами.

- Мы выиграем, абсолютно точно. Тёплые стены греют.

Пока «Мурман» упорно сражался с соперником, нам удалось пообщаться с одним из главных представителей нашего хоккейного клуба - Белым медведем и узнать, для чего на играх нужны маскоты.

- Медведь несет очень важную роль, он поддерживает свою команду. Настраивает зрителей на матч. Дети меня очень любят, все подходят, обнимаются, фотографируются.

Первый тайм был зрелищным, но скупым на голы. Команды ушли на перерыв при счёте 1:1. Зато во втором ребята старались не упускать шанс ударить по воротам, но и «Уральский трубник» не готов был уступать. Итог встречи 4:4.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Неудобный соперник получается для нас, вязко очень играет. Не получилось, наверное, погода повлияла всё-таки, пришлось играть много верхом. Я думаю, погода повлияла сильно на ход матча, на ход игры».

Следующая игра «Мурмана» состоится 16 декабря, она пройдёт на выезде. Северяне встретятся с московским «Динамо». Отметим, противник - фаворит турнира и занимает лидирующие позиции в турнирной таблице.

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