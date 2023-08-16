ХК «Мурман» потерпел третье поражение подряд на Кубке России по хоккею с мячом

В отличие от двух предыдущих игр это поражение можно назвать победой. В этот раз Мурманские хоккеисты завершили матч без разгромного для них счёта. На табло в итоге застыли цифры 1:3 в пользу «Старта» из Нижнего Новгорода.