ХК «Мурман» продолжает борьбу в суперлиге

Продолжается Чемпионат России по хоккею с мячом в суперлиге. В Москве ХК «Мурман» вышел на лёд спорткомплекса «Крылатское», где состоялась игра с многократным чемпионом страны и трёхкратным обладателем Кубка Мира столичной командой «Динамо».

Напомним, в декабрьской встрече, которая состоялась в заполярной столице, жёлто-чёрные уступили гранду отечественного хоккея с мячом со счётом 2:5. В нынешнем матче фаворит нанёс поражение нашей команде с таким же результатом. На пять забитых хозяевами мячей северяне ответили двумя голами. Их авторами в составе нашей команды стали Денис Корев и Константин Зубарев.

С 14 очками мурманчане, как и прежде, занимают двенадцатое место в турнирной таблице. Теперь подопечные Сергея Чернецкого отправились в Новосибирск, где 16 января их будет принимать местный «Сибсельмаш».