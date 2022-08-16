ХК «Мурман» проиграл сильнейшей команде Кубка России по хоккею с мячом «Кузбассу»

Сейчас в Кемеровской области проходит первый этап Кубка России. Для наших хоккеистов сезон начался непросто. Позади три игры против команд «Ак-Барс Динамо», «Старт» и «Кузбассом». Пока что в копилке северян побед нет.

Сейчас в Кемеровской области проходит первый этап Кубка России. Для наших хоккеистов сезон начался непросто. Позади три игры против команд «Ак-Барс Динамо», «Старт» и «Кузбассом». Пока что в копилке северян побед нет.

А последний матч с хозяевами поля так и вовсе закончился с разгромными для «Мурмана» счётом 8:0.

Розыгрыш Кубка России по хоккею с мячом традиционно проходит перед началом Чемпионата России, с участием хоккейных клубов Суперлиги. В 2022 году первый этап Кубка России пройдёт с 12 по 22 августа с участием 14 команд. Они будут разделены на две группы, клубы, занявшие в своих группах места с 1-го по 4-е выходят во второй этап, который состоится с 14 по 18 сентября в Хабаровске на Арене «Ерофей». Игры будут проходить по системе плей-офф.

Финальный этап состоит из четвертьфинала, полуфинала и финала, победитель которого и становится обладателем Кубка России.