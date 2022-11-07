ХК «Мурман» проиграл свою первую в сезоне игру Чемпионата России по хоккею с мячом

Первая выездная игра для наших хоккеистов явно не задалась, хотя, «Мурман» и открыл счёт. После первого забитого в ворота соперников мяча, «Старт» невозможно было удержать, равно как и пробить голкипера нижегородцев. В итоге игра закончилась со счётом 2:9.

Противником команды стал нижегородский клуб «Старт». Матч состоялся на стадионе «Труд» в Нижнем Новгороде.

Первая выездная игра для наших хоккеистов явно не задалась, хотя, «Мурман» и открыл счёт. После первого забитого в ворота соперников мяча, «Старт» невозможно было удержать, равно как и пробить голкипера нижегородцев. В итоге игра закончилась со счётом 2:9.

Заполярный клуб записал в копилку одно крупное поражение.

Следующая выездная игра суперлиги для «Мурмана» состоится уже 9 ноября против ульяновской «Волги». В группе команды в соцсети «ВКонтакте» будет размещена ссылка на трансляцию.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Что говорить то? Всё видно на табло. Будем разбираться, смотреть».