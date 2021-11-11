День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.21 19:30
ХК «Мурман» разгромил «Родину»
Наши хоккеисты выиграли выездной матч с командой из Кирова.
Хоккеисты «Мурмана» играли на чужой территории. Соперник сильный, к тому же большинство болельщиков были на их стороне. Но наши игроки не в первый раз отстаивают звание лучших в непростом бою.
Этот матч Суперлиги чемпионата России по хоккею с мячом прошёл напряженно. Счёт удалось открыть только во втором периоде. По результатам игры, дважды пропустив мяч, наши хоккеисты забили три гола «Родине».
Победа заполярной команды стала шоком для местных болельщиков, но победителей не судят. А мы порадуемся за успехи своих спортсменов.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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