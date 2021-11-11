ХК «Мурман» разгромил «Родину»

Наши хоккеисты выиграли выездной матч с командой из Кирова.

Хоккеисты «Мурмана» играли на чужой территории. Соперник сильный, к тому же большинство болельщиков были на их стороне. Но наши игроки не в первый раз отстаивают звание лучших в непростом бою.

Этот матч Суперлиги чемпионата России по хоккею с мячом прошёл напряженно. Счёт удалось открыть только во втором периоде. По результатам игры, дважды пропустив мяч, наши хоккеисты забили три гола «Родине».

Победа заполярной команды стала шоком для местных болельщиков, но победителей не судят. А мы порадуемся за успехи своих спортсменов.