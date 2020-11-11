ХК «Мурман» стартовал на чемпионате России по хоккею с мячом с поражений

Во втором матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги «Мурман» на ледовом поле в Иркутске встретился с хоккеистами из «Байкал-Энергии».

Соперники открыли счёт уже на первых минутах матча, забив гол с углового розыгрыша. Наши не остались в стороне, впрочем, завершить первый тайм с преимуществом у нашей сборной всё равно не получилось. А после перерыва команда из Иркустка и вовсе начала массированную атаку ворот заполярной дружины - вратарь спасал северных хоккеистов, но в итоге пропустил 7 мячей. Итоговый счёт 2:7 в пользу «Байкал-Энергии» и второе подряд поражение для «Мурмана».

Следующий матч чемпионата России по хоккею с мячом состоится 14 ноября, наши спортсмены сыграют против казанского «Ак Барс-Динамо».