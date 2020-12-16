ХК «Мурман» сыграл в Архангельске против местной команды «Водник». Опять проиграли

Это первый выездной матч после серии домашних игр, которые к разочарованию болельщиков закончились поражениями.

Начало матча прошло в равной борьбе. Ближе к середине тайма инициативой завладели хозяева поля. После первого гола в вора нашей команды соперники немного успокоились, чем воспользовались хоккеисты из Заполярья, сравняв счёт 1:1. Прошло несколько минут, хозяева заработали право на пенальти и успешно его реализовали. Итог первого тайма 2:1 – в пользу «Водника».

Отыграться «Мурману» уже не получилось, хотя после перерыва заполярная дружина и выйдет вперед. Итоговый счёт 5:3, матч остался за хоккеистами из Архангельска.

В следующем туре 18 декабря «Мурман» на своем поле примет нижегородский «Старт».